AB InBev Jupille: la FGTB veut négocier au plan national

Le retrait de la production de la Stella du site de Jupille doit être discuté à l'échelon national et pas au plan local, estime le syndicat socialiste.

Le premier groupe brassicole mondial a annoncé mardi son intention de transférer progressivement de Jupille vers Saint-Louis , aux États-Unis, la production de la Stella Artois destinée au marché nord-américain. La mesure est justifiée entre autres par les ruptures d'approvisionnement enregistrées à plusieurs reprises ces dernières années, et dues selon la direction à la répétition d' arrêts de travail sur le site de Jupille. Elle nécessiterait le licenciement de maximum 29 emplois à durée indéterminée et la non-reconduction de 58 contrats intérimaires.

"Si des travailleurs décident de se mettre en grève, c'est bien parce qu'il y a des problèmes et que le management n'est pas étranger au climat qui peut exister dans l'entreprise", a souligné la FGTB mercredi. "Le conflit a laissé des traces des deux côtés", a précisé Patrick Rehan. "Depuis septembre, c'est plus compliqué et nous souhaitons d'abord retrouver un climat serein."