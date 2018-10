AB InBev a fait le vide derrière lui sur le marché mondial

Heineken fait un bond via la Chine

China Resources et le danois Carlsberg apparaissent aux troisième et quatrième rang dans le classement, au coude-à-coude avec 6,1 et 6% de parts, devant l’américo-canadien Molson, Coors (4,8%).



Le marché global de la bière a atteint 195.477 millions de litres en 2017, indique aussi Euromonitor, en légère hausse par rapport à 2016 (193.716 millions de l), mais en baisse par rapport aux plus hauts établis en 2013 et 2014 (197.044 millions et 197.385 millions de l). "La valeur, plutôt que le volume, continue d’alimenter la croissance dans le secteur brassicole, soutenue par le glissement global vers des produits de plus haute qualité et plus chers", commente Anna Ward, analyste du secteur des boissons alcoolisées chez Euromonitor.