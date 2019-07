AB InBev a lancé son IPO en Asie

Selon Reuters, AB InBev a donné le coup d'envoi de l'introduction en Bourse de ses activités en Asie. Le groupe pourrait lever entre 8,3 et 9,8 milliards de dollars.

Budweiser Brewing Company APAC, qui comprend un portefeuille de plus de 50 marques de bière, va vendre 1,6 milliard d’actions à un prix indicatif unitaire compris entre 40 et 47 dollars de Hong Kong (5,13-6,02 dollars). Avec une telle fourchette, le groupe pourrait lever entre 8,3 et 9,8 milliards de dollars sans compter l’option de surallocation. Il affichera une capitalisation boursière autour de 63,7 milliards après l’IPO.