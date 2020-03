AB InBev annule ses prévisions mais pas son dividende

Pour 2020, AB InBev tablait sur une croissance entre 2% et 5% de son Ebitda. Compte tenu de la pandémie, le brasseur retire ses prévisions pour l’exercice en cours mais ne touche pas à son dividende. À ce stade.

