AB InBev attaque le hard seltzer "Corona" de Constellation

Grupo Modelo , la filiale mexicaine du premier brasseur mondial AB InBev, a déposé, lundi, une plainte contre Constellation Brands devant un tribunal de New York. Selon Modelo, ce dernier aurait violé l'accord de licence conclu il y a huit ans entre les deux groupes et concernant le droit d'utiliser la marque Corona.

Le marché américain du hard seltzer est dominé par les marques White Claw et Truly devant, dans l'ordre, Bud Light Seltzer (AB InBev) et Corona Hard Seltzer (Constellation Brands).

Un accord limité à la bière ou non?

Selon Constellation Brands, AB InBev et sa filiale mexicaine chercheraient avant tout à mettre des bâtons dans les roues d'un concurrent important sur le marché américain du hard seltzer, une boisson très à la mode outre-Atlantique. Aux États-Unis, ce marché est dominé par les marques White Claw et Truly devant, dans l'ordre, Bud Light Seltzer (AB InBev) et Corona Hard Seltzer (Constellation Brands). Les deux rivaux sont donc au coude à coude dans ce segment de produits.