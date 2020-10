AB InBev au rapport : que faut-il attendre du 3e trimestre?

Confiance chez KBC

AB InBev aura-t-il réussi à maintenir le cap au cours de l’été ou, au contraire, la pression aura-t-elle été plus forte que prévu sur certaines de ses activités ? On le saura précisément ce jeudi 29 octobre avant l’ouverture des marchés avec la publication du bilan du 3 e trimestre.

Wim Hoste et Alan Vandenberghe

"Les progrès dans la recherche d’un vaccin conduisent à un certain optimisme sur le fait que le momentum peut significativement s’améliorer au cours de 2021."

Chez KBC Securities, Wim Hoste et Alan Vandenberghe ("acheter" ; 80 euros) se montrent confiants. Les résultats du trimestre devraient afficher une amélioration significative par rapport à la tendance du 2 e trimestre estiment-ils même si les restrictions liées au Covid-19 pèseront encore sur les résultats dans la comparaison d’une année à l’autre.

Ainsi pour les volumes, le consensus des analystes table sur une contraction de 3,9%. Pour les revenus, elle devrait atteindre -4,2% et pour l’Ebitda -9,3%. Sur l’ensemble de l’exercice, ces replis sont attendus respectivement à -7,9%, -7% et -15,2%.

Carlos Brito

On sera également curieux de ce que le groupe pourra dire sur le 4e trimestre au vu de la résurgence de la pandémie et les reconfinements partiels ou complets décrétés ici et là.