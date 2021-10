AB InBev bat les attentes des analystes, le titre bondit

AB InBev a dégagé de résultats meilleurs que les attentes des analystes au 3e trimestre et relève la fourchette basse de ses prévisions d'ebitda annuelles. L'action grimpait de 6% à l'ouverture.

Ses revenus ont crû de 7,9%, à 14,2 milliards de dollars, contre +4,2% prévus par les analystes. Et son excédent brut d’exploitation ( ebitda ) normalisé a marqué une hausse de 3% alors que les analystes l’attendaient en repli de 2,3%.

Du coup, le bénéfice normalisé par action du groupe belgo-brésilien est également un peu plus élevé qu’attendu, à 0,50 dollar par action contre 0,45 dollar(consensus), et le bénéfice par action sous-jacent a atteint 0,85 dollar contre 0,82 dollar attendu.

Hausse par rapport à l'avant-covid

Le groupe a réalisé une croissance de son chiffre d’affaires d’un peu plus de 10% par rapport aux niveaux antérieurs à la pandémie, c’est-à-dire au 3e trimestre 2019, et ce, "malgré les impacts du Covid-19 qui se font toujours ressentir et des contraintes liées à la chaîne d’approvisionnement sur certains marchés clés", relève le brasseur dans son communiqué.