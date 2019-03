AB InBev comptera enfin un tiers de femmes à son conseil

Surprise, les changements annoncés au conseil d’administration d’AB InBev , et qui devraient être approuvés lors de l’assemblée générale du premier brasseur mondial le 24 avril prochain, auront une conséquence importante en termes de (bonne) gouvernance: le nombre de femmes siégeant au conseil passera de deux à cinq. Et cinq sur quinze, cela fait un tiers dans toutes les langues… Autrement dit, AB InBev saisit l’occasion pour se mettre en règle avec la loi belge sur les quotas organisant un minimum de diversité par le genre dans les conseils des sociétés cotées et des entreprises publiques. Une bonne nouvelle, que le groupe n’a bizarrement pas soulignée dans son communiqué. Peut-être pour éviter qu’on n’associe les nouvelles venues à des "Mesdames quotas"…?