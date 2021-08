AB InBev crée une filiale pour exploiter le "Food Market"

"ABI Experience Center" est le nom de la dernière filiale du géant brassicole. Elle va exploiter le nouvel espace horeca à la Gare Maritime à Bruxelles.

Une fois n'est pas coutume, AB InBev vient de créer une filiale en Belgique dans un secteur en aval de ses activités de production, distribution et commercialisation de bière. Baptisée ABI Experience Center, la nouvelle société anonyme enregistrée le 2 août dernier aura pour objet les activités de restauration, l'exploitation, la gestion et l'ameublement des débits de boissons, cafés, tavernes, clubs, bars, salons de thé, brasseries, restaurants, hôtels, les services de restauration, l'organisation de banquets, la préparation et le commerce, l'importation et l'exportation de tous les plats froids et chauds possibles, la commercialisation et la fourniture de services d'assistance aux restaurants, ou encore l'organisation d'événements, de manifestations et de soirées...

AB InBev vient de créer une filiale en Belgique dans un secteur en aval de ses activités...

Un profil de gestionnaire de l'horeca dont on n'est pas coutumier au siège du premier brasseur mondial à Leuven, qui abrite également le siège de la jeune filiale. Explication: ABI Experience Center va exploiter l'ambitieuse halle gourmande ("Food Market") qu'AB InBev et Extensa ouvriront au public à l'automne prochain à la Gare Maritime, sur le site de Tour & Taxis au centre de Bruxelles.

Un parcours en onze stations

Cette halle gourmande qui figurera d'emblée parmi les plus grandes d'Europe proposera aux visiteurs un voyage culinaire à travers la gastronomie belge via dix, ou plus exactement onze stations: le lieu réunira en effet dix espaces restaurants offrant chacun un concept culinaire différent, ainsi qu'un bar central dédié aux bières d'AB InBev - avec en vedette la Victoria, une marque récente dédiée à la ville de Bruxelles. Pour animer les dix lieux de bouche, le brasseur a choisi dix chefs en misant sur un savant mélange entre de jeunes talents et des chefs renommés. Le chef Bart De Pooter y proposera par exemple un concept "steak and burgers".

Le projet consistera à mettre en avant la gastronomie belge en ce qu'elle présente de meilleur et de durable: produits locaux et de saison, collaborations avec des start-ups alimentaires et des fermes de la région de Bruxelles, limitation des déchets au minimum, etc.

C'est donc la nouvelle filiale du géant belgo-brésilien qui exploitera le tout, en partenariat avec Extensa, la filiale du holding Ackermans & van Haaren spécialisée dans le développement de projets immobiliers à usage mixte. Les deux groupes partagent une même vision de la durabilité et de l'impact positif, qui seront perceptibles aussi bien dans l'aménagement des lieux que dans l'offre culinaire des restaurants.

"Cette filiale nous permettra de nous rapprocher du consommateur." Laure Stuyck Porte-parole d'AB InBev Belgium

Un véhicule pour d'autres projets?

Reste à voir si ABI Experience Center ne servira qu'à ce Food Market bruxellois ou si elle poursuivra également d'autres projets. Car selon Laure Stuyck, la porte-parole d'AB InBev Belgique, la nouvelle société a été mise sur pied "pour créer des projets tels que le Food Market de la Gare Maritime" et "permettra de se rapprocher du consommateur". Ce qui laisse la porte ouverte à d'autres développements.

150.000 euros capital de départ ABI Experience Center a été fondée en société anonyme avec 150.000 euros de capital social.

En attendant, le lancement de la halle gourmande à Tour & Taxis devrait créer une cinquantaine d'emplois. Et la filiale aura pour administrateur Pieter Anciaux, le directeur du secteur horeca pour AB InBev Belgique. Il sera accompagné au conseil d'administration d'ABI Experience Center par Ewald Stas et Lars Truyens, respectivement control director pour le brasseur au Benelux et en France et directeur juridique pour la Belgique et le grand-duché. Le capital de départ de leur nouveau "bébé" a été fixé à 150.000 euros.