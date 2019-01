AB InBev dans les starting-blocks pour un rebond?

Après une descente aux enfers qui dure maintenant depuis 26 mois, peut-on espérer une remontée de l’action du premier brasseur mondial AB InBev? Ou à tout le moins une stabilisation de son cours à la Bourse de Bruxelles? Sur les seuls douze derniers mois, elle affiche un return négatif de 35%. Dans son secteur en Europe, on ne trouve pas d’autres actions qui ont réalisé une aussi médiocre performance. L’action du brasseur néerlandais Heineken a réalisé un return négatif de 18% et celle du Danois Carlsberg de 6,7%.

Ratios financiers séduisants

Presque tous, les uns après les autres, les analystes revoient leur appréciation à la baisse. Cette démarche, alors qu’ils ont été fort longtemps très optimistes, devrait à elle seule inciter les investisseurs intéressés par cette valeur à ne pas trop rapidement revenir sur l’action AB InBev. Pas plus tard que vendredi dernier, l’analyste Mitchell Collett de chez Goldman Sachs avait abaissé sa recommandation sur ce titre d’ "acheter" à "conserver" et son objectif de cours de 97 à 65 euros. Fin 2017, il visait encore un cours de 123 euros fin 2017.

Indéniablement, l’enthousiasme dont faisait preuve cet analyste, comme d’autres, s’est considérablement amenuisé. Est-ce pour autant que tout espoir d’assister au retour du cours de l’action du brasseur au niveau des 100 euros, voire davantage, est perdu à jamais? Car, du fait de sa chute en Bourse, l’action AB InBev affiche à présent des ratios financiers les plus favorables par rapport à Heineken et Carlsberg. Elle se traite à 17,3 fois les bénéfices attendus pour 2018 contre 18,6 fois pour le brasseur néerlandais et 19,8 pour le brasseur danois. Malgré la division par deux du montant de son dividende, l’action offre le rendement dividendaire (2,7%) le plus élevé. Enfin, en Bourse, la valeur du groupe belgo-brésilien (119 milliards d’euros) ne représente que 2 fois sa valeur comptable contre 3,3 fois pour Heineken. Mi-2016, elle avait atteint un pic de 6 fois!