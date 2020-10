AB InBev déjoue les analystes avec une croissance des volumes

Le premier brasseur mondial avait annoncé, voici quelques mois, le prochain départ de son CEO Carlos Brito , sans donner de date. Les résultats réalisés par AB InBev au troisième trimestre , dans un contexte de crise pandémique aiguë, devraient amener le groupe à y repenser à deux fois. Car le brasseur a réussi à faire mieux que les attentes des analystes et a enregistré une croissance de ses volumes sur les trois mois: une performance.

Au troisième trimestre, ses volumes totaux ont crû de 2,2% , à 146,6 millions d'hectolitres, contre 143,4 millions douze mois plus tôt. Le consensus des analystes tablait sur une baisse de 3,9%. Le chiffre d'affaires consolidé d'AB InBev s'est contracté de 2,7% , à 12,8 milliards de dollars sur le trimestre, à comparer avec un recul de 4,2% pronostiqué par les analystes. Son ebitda normalisé a reculé de 7,5% (-9,3% attendu), à 4,8 milliards de dollars. La baisse de son bénéfice net normalisé est plus forte, de l'ordre de 34% à 1,5 milliard.

Grâce aux bières

Le bon score des volumes sur les trois mois est dû au secteur bière , les autres boissons étant en baisse de 2,5%, et, notamment, aux trois marques mondiales (Budweiser, Stella Artois et Corona), qui ont progressé de 6,8%. Les coûts des ventes , en revanche, ont augmenté sensiblement, de 9,6%, en raison d'ajustements apportés à la chaîne d'approvisionnement.

Les coûts financiers nets et les impôts ont crû également, ce qui a pesé sur les résultats nets. Le bénéfice normalisé par action s'est établi à 0,79 dollar, contre 1,22 dollar un an plus tôt.