AB InBev et trois autres géants lancent un appel à projets durables

Le premier brasseur mondial est rejoint par Unilever, Colgate-Palmolive et The Coca-Cola Company dans son accélérateur pour start-ups axées sur le durable.

Quatre géants mondiaux du secteur des biens de grande consommation, emmenés par le brasseur belgo-brésilien AB InBev, lancent un appel aux start-ups à l'échelle du globe afin d'identifier et de mettre en œuvre des solutions à des défis en matière de durabilité. Le groupe de boissons américain The Coca-Cola Company, le fabricant de produits d'hygiène et d'entretien américain Colgate-Palmolive et le groupe agroalimentaire et de soins néerlandais Unilever ont rejoint AB InBev, qui avait déjà lancé auparavant un programme d'accélération de start-ups. Baptisé 100+ Accelerator, celui-ci servira de base au nouvel appel à projets.