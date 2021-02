AB InBev fait mieux en revenus et moins bien en résultat

AB InBev a vu son bénéfice net divisé par deux, à 3,8 milliards de dollars, en 2020. La pandémie de Covid-19 est passée par là en faisant baisser la consommation.

Confronté à l'impact de la crise sur ses marchés lors des deux confinements, le brasseur AB InBev a fait mieux que prévu en volume et en revenus au quatrième trimestre 2020 avec des volumes totaux en hausse de 1,6% et un chiffre d’affaires en progression de 4,5%, contre respectivement 0% et +1,8% attendu par les analystes (consensus).

Le groupe belgo-brésilien a vu ses volumes et ses revenus reculer moins que ce qu’attendaient les analystes.

Il a fait un peu moins bien que le consensus au niveau des résultats trimestriels avec un ebitda de 5,06 milliards de dollars, en repli de 2,4%, contre -1% attendu, et un bénéfice par action normalisé de 1,08 dollar, contre 1,11 dollar prévu.

Chiffres de 2020

Sur l’année entière, on retrouve le même schéma. Le groupe belgo-brésilien a vu ses volumes et ses revenus reculer moins que ce qu’attendaient les analystes: -5,7% pour ses volumes totaux, contre -6,1% attendu, et -3,7% pour son chiffre d’affaires, contre -4,5% attendu.

3,8 milliards de dollars AB InBev a réalisé un bénéfice normalisé de 3,8 milliards en 2020, contre 8 milliards un an plus tôt.

En revanche, AB InBev a manqué de peu les prévisions des analystes en termes de résultats: à 17,3 milliards de dollars, son ebitda a cédé 12,9%, contre 12,8% prévu, et son bénéfice par action s’est fixé à 1,91 dollar, contre 1,93 dollar attendu et 4,08 dollars un an plus tôt.

Le premier brasseur mondial a réalisé un bénéfice normalisé de 2,15 milliards de dollars au quatrième trimestre, en forte hausse par rapport au mauvais 4e trimestre 2019 (962 millions), et de 3,8 milliards de dollars sur l'exercice entier, en forte baisse par rapport à 2019 (8 milliards).