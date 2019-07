AB InBev fait mieux que les attentes des analystes

Avec une croissance totale de ses volumes de 2,1% et une progression de l'Ebitda de 9,4% au cours du deuxième trimestre 2019, le groupe brassicole AB InBev a fait mieux que le consensus des analystes qui, de leur côté, tablaient sur une croissance de 1% pour les revenus et une hausse de 6,5% pour l'Ebitda. Idem pour les produits qui ont connu au cours de la période passée en revue une hausse de 6,2%, contre 5,1% selon les attentes des analystes. Le grouope aux 227 brasseries et plus de 500 marques dans le monde a donc été fidèle à ses prévisions du mois de mai, lorsqu'il annonçait être sur la bonne voie "pour continuer, en 2019, à réaliser une forte croissance des produits et de l'Ebitda".