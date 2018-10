AB InBev finira-t-il par réduire son dividende?

Pour des observateurs de plus en plus nombreux, le niveau très élevé du dividende distribué par AB InBev empêche le groupe de se désendetter rapidement. L'agence de notation Moody's a placé la dette sous surveillance négative.

On en saura plus le 25 octobre prochain lors de la publication des résultats du 3e trimestre. C’est à cette occasion qu’AB InBev doit annoncer le montant de son dividende intérimaire qui s’est élevé à 1,60 euro ces dernières années. A quoi s’ajoute, en général, un solde de 2 euros distribué après l’assemblée générale.

Diviser le coupon par deux?

Mais une telle décision "accélérerait la réduction de la dette, réduirait les charges d’intérêts et donnerait à la direction plus de souplesse pour saisir les opportunités qui se présentent dans les régions à croissance rapide. C'est peut-être quelque chose de plus intéressant pour les actionnaires à long terme d'AB InBev."

Moody's s'inquiète

Cette décision reflète l’endettement élevé et le rythme lent de la réduction de celui-ci après l’acquisition de SABMiller en octobre 2016. La croissance moins rapide qu’espérée dans certains marchés émergents clés inquiète l’agence dans la mesure où elle empêche le groupe d’accélérer le désendettement dans les 12 à 18 mois. En juin 2018, le ratio dette sur Ebitda atteignait 5,4 selon ses calculs, ce qui est élevé pour ce rating, précise-telle. Moody’s s’attendait à ce que l’endettement approche un multiple de 4 endéans les 2 ans à 2 ans et demi après le rachat de SABMiller.

Bien sûr, le géant brassicole ne manque pas d’atouts: des marges solides, une excellente liquidité, et un cash flow ample et robuste. L’Ebitda devrait atteindre 25 milliards de dollars sur une base de douze mois, l’année prochaine, souligne l’agence. "Mais en raison des niveaux actuels des réinvestissements, des coûts initiaux pour réaliser des synergies, des défis rencontrés sur certains marchés et d'un payout au niveau très élevé, le cash flow libre disponible pour le remboursement de la dette a été plus limité", souligne Moody’s.