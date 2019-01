AB InBev lance le Nespresso de la bière

AB InBev lance, en collaboration avec Dr. Pepper, une machine à capsules qui permet de préparer des cocktails et de la bière à la maison.

Nespresso, Senseo et consorts permettent de préparer du café à l'aide de capsules/pads. Eh bien désormais, AB InBev - en collaboration avec Dr. Pepper - permet de faire la même chose... pour de la bière et des cocktails.

Pour l'instant, l'appareil, appelé Drinkworks, n'est disponible qu'aux Etats-Unis, dans la ville de Saint-Louis, dans l'État du Missouri. Ceux qui se sont offert la machine peuvent donc préparer, chez eux, des margaritas, gins, mojitos et aussi les bières Becks ou encore Stella Artois.

Le Drinkworks coûte 299 dollars (262 euros) et un cocktail à environ 4 dollars. Du vin et des boissons non alcoolisées seront bientôt disponibles sur l'appareil.

Pour "brasser" une bière, il suffit de met une capsule dont l'infusion est très concentrée dans l'appareil. Drinkworks dilue ensuite la substance avec de l’eau glacée et ajoute des bulles si nécessaire. Par exemple, la capsule d’un cosmopolite contient 50 millilitres de liquide avec 36% d’alcool et est diluée à 118 millilitres et à 15% d’alcool.

Le Drinkworks en action

Il s'agit d'un projet en phase de test du géant brassicole belgo-brésilien AB InBev et de la société américaine de boissons gazeuses et de café Keurig Dr. Pepper. Le groupe américain a fabriqué l'appareil et le géant brassicole a élaboré les bières dans son centre de recherche d'AB InBev à Louvain.

"Drinkworks facilite la fabrication de cocktails maisons. Les utilisateurs ne doivent pas suivre de recettes complexes", déclare la porte-parole du groupe belgo-brésilien Laure Stuyck. "Drinkworks apporte l'expérience du café en capsules à domicile, l'appareil génère également moins de déchets et les capsules pèsent 30% de moins que les boissons conventionnelles", ajoute-t-elle.

En juin prochain, l'appareil sera également disponible en Floride et en Californie. "Il n'est pas prévu de vendre le Drinkworks en dehors des États-Unis et du Canada", indique toutefois la porte-parole.