AB InBev lève 11 milliards de dollars via des obligations

AB InBev a lancé deux émissions obligataires, l'une en euros et l'autre en dollars, pour un montant total proche de 11 milliards de dollars.

Le géant brassicole a annoncé lundi une émission obligataire de 4,5 milliards d’euros composée de trois tranches avec des échéances 2027, 2032 et 2040 et des taux respectifs de 2,125%, 2,875% et 3,7%. Ces obligations seront cotées à la Bourse de Londres.