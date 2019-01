AB InBev lève 15,5 milliards de dollars

Via sa filiale AB InBev Wordlwide, il va émettre des obligations libellées en dollars pour un montant total de 15,5 milliards de dollars. Cette émission comprend six séries affichant des échéances différentes (entre 2025 et 2059) et des taux d’intérêt allant de 4,15% à 5,8%. La clôture de l’émission est prévue pour le 23 janvier.