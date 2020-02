AB InBev maintient son dividende au niveau de 2018

Bien en deçà de ses propres attentes

Les principales raisons de cet exercice médiocre, AB InBev les voit dans la hausse annuelle plus forte des prix des produits de base et des effets de change, qui ont freiné la croissance de l'Ebitda de quelque 200 points de base. Il les voit aussi dans des contextes macroéconomiques difficiles dans plusieurs de ses marchés phares, qui ont réduit les revenus disponibles des consommateurs et entraîné de facto une baisse de la consommation. Quand on analyse l'évolution des volumes par région, ce sont les marchés nord-américains et d'Asie Pacifique qui ont enregistré des reculs sur l'année: -2,4% et -2,9% respectivement.