AB InBev marge de travers et trébuche en bourse

Malgré des prévisions de croissance des ventes et des bénéfices en 2021, les inquiétudes sur la marge Ebitda d'AB InBev ont pris le dessus. Le titre cédait 5% en matinée

En cause : l’énorme endettement résultant de ce deal, puis la faiblesse du marché américain et aujourd’hui la pandémie. En septembre 2016, le titre tutoyait des sommets à 118,8 euros soit deux fois plus que le cours actuel de 51 euros.