AB InBev met sa pompe à cash sous pression...

C’est la ruée sur le marché de la dette de haute qualité . Rien que mercredi, 11 sociétés ont levé 28,5 milliards de dollars . Depuis le début de le semaine, on atteint le chiffre de 78,8 milliards de dollars récoltés sous forme d’obligations par 36 émetteurs selon des données compilées par Bloomberg.

La raison de cet engouement est simple. Pour résister le mieux possible à la crise actuelle et faire face aux prochaines échéances de remboursement de la dette, le niveau des liquidités est un élément clé. Profitant des taux toujours extrêmement avantageux, des sociétés sollicitent donc le marché pour consolider leurs positions.

Jusqu'en 2060...

En début de semaine, le géant brassicole a annoncé une émission de 4,5 milliards d’euros composée de trois tranches avec des échéances 2027, 2032 et 2040 et des taux respectifs de 2,125%, 2,875% et 3,7%.