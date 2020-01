AB InBev verdit ses usines européennes

Le géant brassicole signe un accord décennal pour l'approvisionnement en énergie 100% renouvelable de ses sites d'Europe occidentale. Elles fonctionneront totalement à l'énergie solaire. Une étape en plus dans son programme de réduction des émissions de CO2.

Les sites brassicoles d'Europe occidentale d' AB InBev fonctionneront désormais à 100% avec de l'électricité renouvelable. Le groupe annonce la conclusion du "plus grand contrat" jamais signé pour la fourniture d'énergie solaire en Europe.

25% de CO2 en moins en 2025

Le géant brassicole continue donc sa mise au vert. En novembre dernier, il annonçait qu'un premier camion électrique aux couleurs de l'enseigne circulerait dès le printemps sur les routes belges. Il avait ainsi présenté le premier "e-truck" de Belgique produit par MAN et dédié aux livraisons urbaines.

La liaison ferroviaire entre Louvain et Anvers permettra de faire 440.000 kilomètres en moins sur les routes, et une réduction des émissions de CO2 de l’ordre de 75%.

par an

À partir de cette année, une liaison ferroviaire entre la brasserie de Louvain et le port d'Anvers devrait aussi permettre de supprimer les quelque 20.000 camions nécessaires à l'acheminement de la bière au port en vue de son exportation. "Cela fera 440.000 kilomètres par an en moins sur les routes, et une réduction des émissions de CO2 de l’ordre de 75%", affirmait alors AB InBev.