AB InBev près de conclure la vente de ses actifs australiens

Bonne nouvelle pour AB InBev: le premier brasseur mondial a obtenu le feu vert de la Commission australienne de la concurrence et de la consommation (ACCC) à la vente de ses activités australiennes Carlton & United Breweries (CUB) à son concurrent japonais Asahi Group Holdings. C'était un des derniers obstacles à la finalisation de cette cession importante pour le désendettement du groupe belgo-brésilien. Il reste à présent à parachever le processus d'autorisation auprès de l'Australian Foreign Investment Review Board (FIRB), une agence publique qui examine les projets d'investissements étrangers. AB InBev espère décrocher le précieux sésame "le plus rapidement possible au cours du deuxième trimestre".