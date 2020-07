AB InBev prié de ne plus invoquer le Dieu Brahma

AB InBev doit-il se faire du souci pour sa marque brésilienne Brahma? On peut se poser la question depuis qu'une personnalité hindoue émigrée aux États-Unis a jeté l'anathème sur la bière. Pour Rajan Zed, présenté comme le président de la Société universelle de l'hindouisme, le premier brasseur mondial devrait instamment changer le nom de cette bière, qui heurte profondément la communauté hindoue. Brahma est une des trois divinités principales de la religion hindoue avec Vishnou et Shiva. Dieu créateur, Brahma ne peut être utilisé à mauvais escient pour vendre de la bière dans un but mercantile, explique Rajan Zed, qui éreinte cette manifestation d'irrespect envers "la plus ancienne religion du monde".