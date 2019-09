AB InBev relance son IPO à Hong Kong

Le brasseur précise toutefois dans son communiqué qu’il n’y a aucune garantie que cette opération sera finalisée et que la décision dépendra d’un certain nombre de facteurs, y compris les conditions de marché. Aucun calendrier n’est avancé mais selon Bloomberg l'opération pourrait déjà débuter la semaine prochaine.

Flop et plan B

On ne sait pas non plus si ce montant global est toujours d’actualité. D’autant plus qu’une semaine après avoir suspendu ses plans d’IPO, AB InBev a annoncé la vente de Carlton & United Breweries, sa filiale australienne, à Asahi Group Holdings pour 11,3 milliards de dollars. Selon certaines sources, AB InBev viserait, cette fois, un montant de 5 milliards de dollars.