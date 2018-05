AB InBev s'invite dans votre régime

Les résidus des grains de brassage sont le plus souvent utilisés pour l’alimentation animale. Le centre mondial de recherche du brasseur s’est ému de ses valeurs nutritionnelles. Il a mis au point, à Leuven, un processus de transformation qui permet d’en faire un ingrédient riche en protéines végétales et en fibres. Sur cette base, AB InBev crée et lance aux Etats-Unis une première boisson destinée, sous la marque Canvas, aux amateurs de régime sain.

Il y a des instants magiques où naît littéralement l’innovation. Jorge Gil-Martinez peut en témoigner. Docteur en biochimie, ce citoyen espagnol a rejoint, il y a quatre ans, l’équipe du Gitec (Global Innovation & Technology Center), le centre de Recherche et Développement mondial du groupe AB InBev à Leuven. Auparavant, il avait travaillé dans le secteur alimentaire, mais jamais en brasserie.

Ses nouveaux hôtes lui ont donc fait visiter la brasserie Stella Artois. Dans la salle de filtration, il est tombé en arrêt devant une des machines Meura utilisées pour séparer la drêche du mélange eau-malt issu de la cuve de brassage. La drêche désigne le résidu de céréales après la fermentation et la transformation de l’amidon du malt en alcool.

Vue en plein écran Jorge Gil-Martinez, spécialiste biochimiste et véritable « inventeur » de la technologie au GITeC. ©Ab Inbev

Il a demandé à l’un de ses guides de quoi il s’agissait. "De déchet", lui a-t-il répondu. "Et qu’en fait-on?" Réponse: "On le donne aux éleveurs pour nourrir leur bétail." "J’ai su alors que j’allais vivre ici une aventure passionnante", explique-t-il. Parce que ce scientifique doté d’une expertise dans l’alimentaire a tout de suite identifié le potentiel nutritionnel de ce sous-produit pour l’alimentation humaine.

"Ces drêches sont composées à 30% de protéines végétales, à 50% de fibres, à 10% de lipides et à 5% de sucre", relève Jorge Gil-Martinez. Le premier brasseur mondial en produit un million de tonnes par an, dont plus de 90% partent vers les éleveurs de bétail (le reste est jeté).

Le même brasseur s’est fixé d’ambitieux objectifs de développement durable d’ici 2025, notamment en termes de réduction d’émissions de CO2 et de promotion de l’économie circulaire. On comprend que Gil-Martinez ait initié un projet au sein du Gitec, dans l’espoir de déboucher sur une meilleure utilisation du sous-produit.

Ferments et enzymes

Il y avait trois défis à relever:

Un, le manque de stabilité des drêches, qui sont rapidement périssables. Le Gitec et ses collaborateurs en recherche, dont l’Université irlandaise de Cork, ont développé un processus de fermentation qui les convertit en ingrédients alimentaires stables.

Deux, la valeur nutritionnelle des ingrédients végétaux restait "bloquée" dans les résidus de grains. Ils ont résolu le problème en adoptant une technologie enzymatique qui permet de les "libérer".

Trois, il fallait mettre au point les mêmes procédés pour des unités de production opérant à grande échelle, ce que le Gitec a réussi à faire grâce à ses partenariats avec des universités.

Une fois le processus défini, restait à développer une première application concrète sous forme de produits. Comme AB InBev est d’abord un producteur de boissons, ses chercheurs ont tout naturellement privilégié cette voie: ils ont mis au point une boisson appelée Canvas, composée de "jus de drêche", si l’on peut dire puisqu’il s’agit d’une matière sèche au départ, et d’un mélange d’herbes et d’épices, ce qui permet au groupe de présenter ce nouveau produit en cinq goûts différents, baptisés "original", "cocoa", "latte", "matcha" et "chai".

Canvas aux States

Chaque bouteille contient 8 grammes de protéines et 11 grammes de fibres, soit "39% de la valeur quotidienne recommandée en fibres alimentaires", précise Gil-Martinez. La dimension "réduction d’émissions de dioxyde de carbone" est rencontrée ici au niveau des protéines végétales, censées remplacer autant de protéines animales, synonymes de gros volumes d’émissions. Quant à la dimension "circulaire" du projet, elle tombe sous le sens, puisqu’on transforme ici un déchet en un ingrédient destiné à une alimentation saine.

Le premier lancement commercial de Canvas se déroule actuellement sur la Côte Est des Etats-Unis. AB InBev a choisi un pays où les consommateurs sont considérés comme plus réceptifs à des produits de régime de ce type. Le groupe n’exclut pas de le lancer ensuite sur la Côte Ouest, puis sur le marché européen, qu’on imagine également réceptif, mais il va d’abord prendre le temps d’examiner les résultats de cette première expérience commerciale, dit-on au siège.