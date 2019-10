AB InBev sanctionné en bourse par des perspectives modérées

"La solide croissance des marchés au Mexique, en Afrique du Sud et en Colombie a été plus qu'atténuée par les déclins en Chine et aux États-Unis, tous deux essentiellement dus aux effets de l’échelonnement des livraisons", lit-on dans un communiqué.

Un troisième trimestre difficile

Le groupe souligne toutefois que, désormais, l'intégration de SAB, acquise il y a trois ans, est terminée. "Nous avons achevé la réalisation de notre objectif de 3,2 milliards de dollars de synergies de coûts, avec un an d’avance sur notre calendrier initial et 750 millions d’économies supplémentaires par rapport aux prévisions. Ce rapprochement a eu un véritable effet de transformation et représente bien plus que de simples synergies de coûts."