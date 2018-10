AB InBev se résout à réduire son dividende de 50%

Moins bien qu’Heineken et Carlsberg

Les performances réalisées par AB InBev au troisième trimestre contrastent avec celles enregistrées par Heineken et Carlsberg, les n°s 2 et 3 mondiaux de la bière derrière le groupe belgo-brésilien. Alors que ces deux derniers ont progressé, AB InBev a plutôt accusé le coup. Paradoxal, alors que son empreinte géographique ressemble beaucoup plus qu’avant le rachat de SABMiller à celle du néerlandais Heineken et que celui-ci a progressé un peu partout dans le monde…

Les volumes d’AB InBev ont atteint 146,1 millions d’hectolitres au 3e trimestre contre 161 millions hl un an plus tôt. Ses revenus se sont établis à 13,82 milliards de dollars contre 14,74 milliards. Son excédent brut d’exploitation (ebitda) normalisé s’est fixé à 5,35 milliards contre 5,73 milliards et son bénéfice normalisé attribuable à 1,61 milliard (2,58 milliards).

Le groupe a vu ses ventes stagner aux Etats-Unis et se contracter au Brésil, ses deux principaux marchés. Aux States, il a subi l’impact de la hausse des prix de plusieurs matières premières, dont l’aluminium (canettes). Suite à l’augmentation de la TVA, ses profits ont baissé en Afrique du Sud, devenu un de ses gros marchés suite à l’acquisition de SABMiller. En Argentine, le groupe a souffert des conséquences de l’hyperinflation. D’une manière générale, la faiblesse des devises d’Amérique latine face au dollar lui a aussi coûté cher.

A contrario, ses trois marques mondiales ont continué de réaliser des prouesses: ensemble, Budweiser, Stella Artois et Corona ont encore vu leurs ventes croître de 7,7% au niveau mondial. Et le brasseur a engrangé de bons résultats sur d’autres marchés importants, comme le Mexique, la Chine, où sa part de marché a crû, et l’Europe de l’Ouest. Il a également continué à récolter le fruit des synergies et des économies de coûts initiées suite à la fusion avec SABMiller. N’empêche, depuis deux ans, soit depuis SAB, le groupe ne parvient plus à épater le marché…