AB InBev "sécurise" la rémunération variable de ses administrateurs

Le groupe AB InBev va modifier la politique de rémunération qu’il applique à ses administrateurs. Le brasseur va augmenter la partie fixe du président du conseil et attribuer des "restricted stock units" (unités d’actions assujetties à des restrictions) à tous ses administrateurs en lieu et place des options sur actions. Ce faisant, il se conformera plus qu’avant au Code belge de gouvernance d’entreprise... tout en "sécurisant", dans un environnement boursier instable, la rémunération variable de ses administrateurs.