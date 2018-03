AB InBev sort de sa spirale négative

Après avoir perdu près de 23% de sa valeur en trois mois, AB InBev rebondit ce jeudi à la Bourse de Bruxelles dans la foulée de ses résultats trimestriels. La fin d'une période de vaches maigres en Bourse?

Serait-ce la fin de la crise de confiance qui touche l’action AB InBev depuis la fin octobre de l’an dernier, et plus précisément depuis la publication de ses chiffres du troisième trimestre? Des chiffres qui, rappelons-le furent inférieurs aux attentes et ont provoqué une lente et inexorable baisse de l’action. Entre fin octobre et la mi-février, l’action a perdu près de 23% de sa valeur, touchant un plancher de 82 euros le 15 février.

Cette chute a même fini par donner raison aux rares analystes (3 sur 37 qui suivent la valeur) qui recommandaient de vendre l’action avec des objectifs de cours légèrement supérieurs à 80 euros pour les plus négatifs alors que le "target" moyen s’élève à 108 euros.

La revanche de Carlos Brito

Aujourd’hui Carlos Brito, le CEO d’AB InBev tient sa revanche sur le marché et sur les oiseaux de mauvais augure. En octobre dernier, malgré un trimestre décevant, il assurait qu’il comptait bien terminer l’année en beauté. Promesse tenue. Il doit boire de la petite bière aujourd'hui...

En milieu de matinée, le titre grimpait de plus de 6% à 92,9 euros pour saluer des résultats trimestriels solides, rassurants et surtout supérieurs aux attentes des analystes. Que ce soit au niveau de l’Ebitda (+21%), des volumes (+1,6%) et des revenus organiques (+8,2%). Quant aux prévisions pour l’exercice en cours elles sont du même fût: une solide croissance des produits et de l’Ebitda, sans toutefois que cela soit quantifié. On peut le regretter mais cela permet aussi d’éviter des déconvenues…

Politique de dividende maintenue

Ceux qui craignaient de voir le dividende raboté en raison de l’endettement très lourd du groupe ont pu, de leur côté, pousser un "ouf" de soulagement, il reste à 3,60 euros par action. AB InBev a même confirmé sa politique en la matière: une hausse au fil du temps mais une croissance modeste à court terme compte tenu de l’importance du désendettement.

Vue en plein écran ©L'Echo

A ce propos, le producteur de la Budweiser, de la Stella Artois et de la Corona a précisé que son ratio d’endettement net/Ebitda est passé de 5,5 à 4,8 d’une année sur l’autre et que son objectif était toujours d’atteindre un chiffre autour de 2. "Nous continuerons de gérer de manière proactive notre portefeuille de dettes, dont 93 % sont à taux fixe, 42 % sont exprimés en devises autres que le dollar, et les échéances sont bien réparties sur les prochaines années" rassure le groupe dans un communiqué.

Les analystes satisfaits

"Nous nous attendons à ce que le momentum bénéficiaire solide se poursuive en 2018 soutenu aussi bien par les économies liées au rachat de SAB que grâce à la croissance organique, écrit Wim Hoste de KBC Securities. Il reste à "acheter" sur la valeur avec un objectif de cours inchangé de 115 euros. Statu quo également chez ING avec un avis à l’achat et un objectif de 118 euros.

Fernand de Boer, analyste chez Degroof Petercam, pointe également les résultats solides du groupe mais estime que la baisse de la dette est un peu "light" et décevante. " Nous sommes satisfaits de voir qu’AB InBev poursuit la distribution d’un dividende de 3,60 euros. Cela démontre la confiance que le groupe a dans sa capacité d’accroître sa génération de cash" note-t-il par ailleurs. Sa recommandation est à "accumuler " avec un objectif de 100 euros.