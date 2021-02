AB InBev va brasser la Stella à Saint-Louis plutôt qu'à Jupille

Douche froide pour la brasserie liégeoise d'AB InBev: la production de Stella qu'elle assumait en support de Leuven à l'export va lui être en partie retirée.

L'expression "être victime de son succès" pourrait s'appliquer à la dernière mesure prise par le groupe AB InBev sur le marché belge. La direction du premier brasseur mondial a décidé de retirer à Jupille la production qu'elle assumait jusqu'ici de la Stella Artois pour les États-Unis. Elle va la confier à une des brasseries du leader mondial du secteur aux États-Unis, et plus précisément à celle de Saint-Louis, fief principal d'Anheuser-Busch - rachetée par AB InBev en 2008. La décision étonne d'autant plus que les ventes de la Stella, une des trois marques mondiales du groupe, se portent bien sur la plupart des marchés.

Grèves, prétexte?

AB InBev explique la mesure par la nécessité de "se préparer à la croissance soutenue" des ventes de Stella et d'"assurer une gestion continue et plus durable de l'approvisionnement". La deuxième partie de l'explication pèse lourd dans la balance. Ces dernières années, la brasserie de Jupille s'est fait remarquer au sein du groupe par un nombre de jours d'actions de grève ou d'arrêts de travail relativement élevé. "Un mois sur les quatre dernières années", dit-on au siège du groupe. Or, le succès de la marque aidant, Jupille avait "délesté" la brasserie de Leuven d'une part de la production de Stella, notamment celle destinée au marché nord-américain; une mise en commun des capacités qui avait d'ailleurs permis à Jupille d'augmenter ses effectifs. Seulement voilà, les arrêts de travail à répétition ont interrompu à plusieurs reprises l'approvisionnement des États-Unis en Stella: un comble pour un groupe qui présente la marque comme le parangon de la pils de luxe à l'international.

AB InBev n'en fait pas mystère. Dans son communiqué, il évoque "les nombreuses interruptions de travail à Jupille" qui ont "pesé sur l'analyse effectuée". Il y ajoute d'ailleurs une injonction qui concerne l'avenir du site:"Jupille va rester un acteur-clé dans le réseau européen de brasseries pour autant qu'elle puisse renforcer et améliorer sa fiabilité comme fournisseur." Le site d'origine de la Jupiler brasse également la Stella Artois, en support de Leuven, pour approvisionner divers marchés européens.

"On montre le site de Jupille du doigt, mais à mes yeux, ce n'est qu'un prétexte." Francis Lamberg Secrétaire permanent, Setca Liège

Du côté syndical, cette interprétation passe mal. "On montre le site de Jupille du doigt, mais à mes yeux, ce n'est qu'un prétexte", réagit Francis Lamberg, secrétaire permanent du Setca (employés) Liège. Selon lui, dès lors que la Stella est bien installée sur un marché extérieur et qu'il n'est plus nécessaire de défendre à tout prix son aspect "made in Belgium", le groupe a les coudées franches pour la produire localement.

29 CDI et 58 intérimaires

87 emplois maximum d'emplois impactés 29 emplois à durée indéterminée et 58 contrats temporaires sont menacés à Jupille.

Sur le terrain, les travailleurs et leurs représentants ont été avertis mardi matin en conseil d'entreprise: la direction estime que le transfert de production pourrait entraîner un maximum de 29 licenciements ainsi que la non-prolongation de 58 contrats temporaires à Jupille. La brasserie emploie quelque 760 travailleurs actuellement, dont 150 intérimaires. Le brasseur précise que la convention collective conclue in illo tempore à Jupille prévoit que les ouvriers concernés ayant un contrat à durée indéterminée recevront un paiement de 3 ans de salaires en plus de leur indemnité légale de licenciement. Ce projet de compression du personnel n'entre pas dans le cadre de la Loi Renault. Pas de procédure Renault donc, car le nombre de contrats à durée indéterminée potentiellement visés n'atteint pas 10% du total, d'une part, et car il s'agit d'autre part d'un transfert de production qui se fera par étapes et qui se verra donc délayé dans le temps. La direction espère que la consultation sur ce plan se poursuivra dans un climat constructif.

De leur côté, les syndicats ont fait savoir qu'ils consultaient les travailleurs. Ils pensent en tirer des conclusions dès ce mercredi.

AB InBev justifie aussi la mesure en brandissant l'argument environnemental. En assurant la production de la Stella Artois plus près de ses marchés consommateurs, le groupe va réduire le transport et son empreinte en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Le transfert de Jupille vers Saint-Louis impliquera une réduction d'au moins 7.074 tonnes d'émission de CO2 par an, estime-t-il. On notera toutefois qu'au départ de Saint-Louis, l'approvisionnement des quatre coins des États-Unis ne sera pas une sinécure non plus pour les transporteurs.

C'est l'occasion de rappeler qu'AB InBev fait déjà brasser la Stella dans une dizaine d'unités de production hors de Belgique, et donc loin de son usine d'origine, Leuven. On la brasse notamment en Chine, au Royaume-Uni et en Allemagne. Il faudra y ajouter les States désormais.