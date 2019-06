AB InBev va investir plus de 94 millions d'euros en Belgique

En marge d’une nouvelle campagne marketing visant à promouvoir la culture brassicole belge, le n°1 mondial a annoncé de nouveaux investissements en Belgique.

Fort d’une croissance de ses ventes mondiales de plus de 5% en 2018, AB InBev va investir davantage sur le marché belge. Lors de la présentation d’une nouvelle campagne marketing à Brussels Airport, le brasseur louvaniste a annoncé qu'il allait investir 94 millions dans ses cinq brasseries belges (Louvain, Jupille, Hoegaarden, St-Pieters Leeuw et Buggenhout).

240 millions d'euros Ces quatre dernières annes, AB InBev a investi 240 millions dans l'innovation produits et marketing.

Le groupe va en effet brasser la Budweiser à Louvain. Un processus difficile, dit-on auprès de l’entreprise, qui nécessite de gros investissements. Pas moins de 42 millions seront en outre consacrés à Hoegaarden pour brasser la célèbre Blanche tandis qu’à St-Pieters-Leeuw et Buggenhout, où sont produites successivement la Belle Vue et la Triple Karmeliet, les investissements concernent la sécurité et l’environnement.

Ces investissements s’ajoutent aux 240 millions engloutis ces quatre dernières années dans des innovations produits et marketing. Ceux-ci ont permis la production de nouvelles bières comme la Leffe Blonde 0%, ou le développement de techniques de brassages écologiques. Ces investissements doivent aussi permettre de proposer des emballages réutilisables, ou fabriqués à parti d’éléments recyclé, et de diminuer l'empreinte CO2 du groupe. Objectif: retirer de la route 5.000 camions en 2019 et 10.000 en 2020.

"Home of beer"

Ces initiatives sont communiquées dans un nouveau film coporate où l’entreprise met aussi en avant son caractère belgo-belge et son empreinte sur la communauté locale. Ab InBev dit ainsi avoir acheté en 2018 58% de tous ses biens et services en Belgique. La campagne est visible sur les réseaux sociaux ainsi que dans des lieux à fort trafic, comme les aéroports de Bruxelles et de Charleroi, ainsi qu’à la gare du Midi à Bruxelles.