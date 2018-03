AB InBev va lever 10 milliards de dollars

Le numéro un mondial de la bière, AB InBev, va émettre six tranches obligataires afin de récolter 10 milliards de dollars. Fin 2017, la dette du groupe atteignait 104,4 milliards de dollars.

Via sa filiale AB InBev Worldwide, le numéro un mondial de la bière AB InBev va émettre des obligations pour un montant total de dix milliards de dollars.

La clôture de l’émission est prévue le 4 avril. Elle comporte six tranches avec des maturités allant de 2024 à 2058 et avec des taux d’intérêt compris entre 3,5% et 4,75%.