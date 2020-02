AB InBev: vers un retour en grâce en 2020?

AB InBev publiera ses résultats annuels jeudi matin. A tenir à l'oeil: l'endettement, le dividende et les perspectives 2020. KBC est plutôt positif pour l'exercice en cours tandis que JP Morgan a réduit ses prévisions.

Jeudi matin, AB InBev livrera ses chiffres pour le 4e trimestre et l’ensemble de l’année 2019 et fournira, dans le même temps, ses perspectives pour l’exercice en cours. On le sait, depuis le rachat de SABMiller, le brasseur se débat pour réduire le poids de son énorme dette qui s’élevait encore à 104 milliards de dollars à la mi-2019.