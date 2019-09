AB InBev veut lever 5 milliards de dollars avec son IPO

Les chiffres entre les deux projets d’IPO ne sont toutefois plus comparables dans la mesure où, entre-temps, le géant mondial de la bière a vendu sa filiale australienne Carlton & United Breweries pour 11,3 milliards de dollars.

Première cotation le 30 septembre

Cette IPO, comme la vente de Carlton, permettront au producteur de la Leffe et de la Corona de réduire son endettement évalué à 104 milliards de dollars.

Selon Bloomberg, AB InBev a l’intention de vendre 1,262 milliard d’actions dans une fourchette indicative comprise entre 27 et 30 dollars de Hong Kong par action (entre 3,45 et 3,84 dollars US). Cela devrait lui permettre de lever un maximum de 4,84 milliards de dollars.