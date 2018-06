Albert Frère monte au capital du roi de la fricadelle

Le groupe d' Albert Frère , à travers son fonds d'investissement Ergon Capital , est devenu partenaire de Beltaste , une entreprise familiale qui, avec la marque Vanreusel, est l'un des leaders du secteur des snacks (friteries, etc.) en Belgique et aux Pays-Bas. Beltaste, qui veut accélérer son développement dans différents segments, pourra donc s'appuyer sur son partenaire financier.

"Nous avons trouvé en Ergon le meilleur partenaire financier pour nous amener à écrire un nouveau chapitre de notre entreprise familiale. Nous partageons la même vision et les mêmes valeurs. Notre caractère familial et notre culture d’entreprise restent inchangés avec la troisième génération de la famille Vanreusel aux commandes. Nous consolidons notre ancrage local et avec nos quelque 250 collaborateurs, nous serons encore plus aguerris pour continuer à bâtir notre avenir", s'est réjoui Paul-Emmanuel Vanreusel, directeur général de Beltaste.