Alcogroup a construit la plus grande usine d'alcool d'Afrique

Créé il y a trente ans au départ de Mines, Minerais et Métaux , une ancienne filiale de la Société Générale de Belgique, Alcogroup a connu une forte croissance à l'international, au point de camper aujourd'hui le deuxième producteur de bioéthanol en Europe, le premier producteur d'alcools spéciaux en Afrique et un des premiers distributeurs d'alcools spéciaux au niveau mondial.

De la mélasse au maïs

En Afrique du Sud, il exploitait jusqu'en 2019 une usine de production d'alcool au départ de mélasse de sucre de canne via sa filiale locale Alco NCP. Problème, l'approvisionnement de l'usine en mélasse commençait à se ralentir. "Nous avons décidé alors d'investir 60 millions d'euros dans la construction d'une toute nouvelle usine là-bas, qui produirait l'alcool non plus au départ de mélasse, mais de maïs", explique son CEO Charles-Albert Peers. L'Afrique du Sud étant un important producteur et exportateur de maïs, ce changement dans le processus de fabrication garantira un approvisionnement plus aisé.