Alexandre Van Damme quittera le board de Burger King en juin

L'homme d'affaires était non seulement administrateur de RBI, mais également membre du comité des nominations et de gouvernance du groupe au-dessus de la chaîne de restauration rapide Burger King, la chaîne de beignets Tim Hortons et le spécialiste du poulet frit Popeyes.

Pour rappel, Alexandre Van Damme est aussi actionnaire de RBI. Soit, selon les données les plus récentes, avec quelque 5,44 millions d'actions RBI et 3,87 millions d'obligations convertibles en actions. En clair, si l'on ne tient compte que de ses actions, Van Damme détient 1,81% de RBI. Avec les obligations, sa participation grimpe alors à 3,11%.

Pour le reste, Alexandre Van Damme est également indirectement et directement à bord du groupe agroalimentaire Kraft Foods, du RSC Anderlecht et du Natural Resources Value Fund, qui a acheté il y a quelques années 10.000 hectares de terres agricoles et de bois en Roumanie.