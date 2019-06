Alken-Maes et la cidrerie Stassen sous le même toit

Heineken présente Alken-Maes NV/SA, une nouvelle structure résultant de la fusion entre Alken-Maes, la cidrerie Stassen d'Aubel et la malterie Albert de Ruisbroek. Le groupe hollandais espère ainsi renforcer sa présence sur le marché belge et international.

Appartenant déjà toutes les trois au géant néerlandais de la bière Heineken, les brasseries Alken-Maes, la cidrerie Stassen d'Aubel et la malterie Albert de Ruisbroek fusionnent et forment la nouvelle entité Alken-Maes NV/SA.

A compter du 1er juillet 2019, le portefeuille de produits alcoolisés (ou pas) d'Alken-Maes (Maes, Cristal, Mort Subite, Strongbow Affligem ou Desperados) s'élargira, conformément à la volonté de son propriétaire. "A l'avenir, ce rapprochement pourrait faciliter les exportations de cidre, grâce au rayonnement de la marque Heineken et de la réputation d'Alken-Maes", nous confie le porte-parole d'Alken-Maes.

Selon un communiqué de presse, le but de cette opération est de "renforcer l’entreprise sur le marché belge et international, ainsi que de simplifier la structure de management des diverses entités Heineken sur le marché belge." Le CEO de la brasserie belge, Edwin Botterman, estime aussi, que ce regroupement "renforce la position d'ensemble alors que les trois entités opèrent sur des marchés très concurrentiels et mûrs."