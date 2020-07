Alpro, c'est 340 millions d'euros d'investissements en 5 ans

Le fabricant belge de crèmes et boissons à base végétale surfe sur la vague flexitarienne et végane. En cinq ans, elle a gonflé ses effectifs de 370 personnes.

Depuis l'automne 2019, elle tient les rênes d'une entreprise florissante. La croissance est restée supérieure à 10% durant les 5 dernières années . Et même si le chiffre d’affaires n'est plus divulgué, société mère cotée oblige, les dernières données disponibles - 480 millions d'euros en 2015 - donne une idée des sommets atteints.

Extension continue

"En 5 ans, nous avons investi au total 340 millions d’euros et engagé 370 personnes. Et nous continuons de nous étendre sur nos trois sites : l’usine de Wevelgem, la plus grande, et les deux autres à Issenheim, en Alsace, et à Kettering, au centre de l’Angleterre", souligne Sue Garfitt.