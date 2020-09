Alpro investit 20 millions d'euros à Wevelgem

Le fabricant belge de crèmes et boissons à base végétale investit dans son usine de Wevelgem pour répondre à une demande dopée par l'attrait pour le flexitarisme.

Leader européen sur un marché des aliments protéinés à base végétale en plein essor, la société Alpro poursuit son développement en misant sur une offre toujours plus diversifiée et sur les innovations.

Celles-ci portent à la fois sur l'élaboration de nouveaux produits et sur un allègement de l'empreinte environnementale. Alpro, qui célèbre cette année ses 40 ans, entend n'utiliser d'ici 2025 que des emballages 100% recyclables, réduire son empreinte en eau de 60% et ses émissions de CO2 de 30%.

La société flamande, aujourd'hui propriété du géant français Danone, continue par ailleurs d'investir pour répondre à une demande en nette hausse. Au programme, un investissement de plus de 30 millions d'euros dans les usines de Wevelgem et Kettering (Royaume-Uni), dont les deux tiers sur le site belge. Avec ses 350.000 tonnes produites, c'est le plus important des trois sites d'Alpro.