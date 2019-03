Amazon pense à ouvrir des épiceries aux USA

Il s’agirait là d’un développement distinct à ce que le groupe propose déjà via la chaîne de supermarchés bio Whole Foods, rachetée à la mi-2017.

Il s’agirait là d’un développement distinct à ce que le groupe propose déjà via la chaîne de supermarchés bio Whole Foods, rachetée à la mi-2017 pour quelque 13,7 milliards de dollars, sans que réellement plus de détail n’ait filtré quant au concept, si ce n’est un prix "plus accessible" que ce qui est d’application côté bio.