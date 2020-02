Anlofia, ex-Veviba Group, aussi en faillite

Le holding Anlofia a fait faillite le 31 janvier dernier. Ce nom ne vous dit peut-être rien, mais vous connaissez sûrement son ancienne raison sociale , qui a été modifiée il y a deux ans: Veviba Group . Cette société est le holding de tête du groupe d’abattoirs créé et géré par la famille Verbist. Elle vient d’être emportée dans la tourmente née du scandale de la viande en 2018 .

Cette année-là, l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (AFSCA) avait enquêté à l’abattoir Veviba de Bastogne après avoir découvert une fraude aux étiquettes sur de la viande de douze ans vendue au Kosovo. La perquisition à Bastogne avait permis de découvrir d’autres fraudes, déclenchant un vaste scandale qui avait amené les principaux clients (grande distribution) de Veviba Bastogne et des autres abattoirs du groupe à rompre leurs contrats.

Sans effet à Bastogne mais pas à Zottegem

Le scandale était né en 2018 suite à la visite de l'Afsca et la perquisition du parquet à Bastogne.

Il y a deux semaines, le tribunal de l’entreprise de Liège, division Neufchâteau, a déclaré Anlofia en faillite. Comme Qualibeef et AMB ont disparu de l’organigramme du groupe, de même que l'abattoir Lanciers (alias Roche4Meat) de Rochefort qui a été revendu, cette mesure aura peu d’effet en Wallonie. Elle en aura par contre beaucoup en Flandre, car Anlofia y est toujours l’actionnaire unique des établissements Adriaens, à Zottegem. "Un des abattoirs les plus modernes d’Europe, nous dit-on, car il a été entièrement reconstruit en 2013-2014 après avoir subi un incendie deux ans plus tôt."