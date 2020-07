Annick van Overstraeten, nouvelle CEO du Pain Quotidien

L’heureuse élue est ravie et elle ne s’en cache pas. "Le Pain Quotidien est une marque forte dotée d’un caractère extraordinaire. C’est également une des seules marques qui a réussi à se faire un nom à l’étranger. Je rêvais de travailler pour le Pain Quotidien ", nous a confié la nouvelle CEO, attablée à celui de l’avenue Louise, en compagnie de Peter Maenhout, le CEO de M80, et d’Alain Coumont, le fondateur du "Pain Quot’", l’âme de la marque.

Les objectifs d'avenir

"On va mettre l’accent sur la nourriture, sur les clients et les franchises."

La nouvelle direction a décidé de se recentrer sur les marchés clés que sont la Belgique, la France et la Grande-Bretagne. Une sorte de retour aux sources alors que le développement aux États-Unis avait pesé lourd, entraînant le Pain Quotidien à la dérive. "On va mettre l’accent sur la nourriture, sur les clients et les franchises", précise encore Annick van Overstraeten. La consolidation avant, peut-être, une nouvelle expansion. "Si des opportunités se présentent, nous les étudierons, mais de façon contrôlée. On a les moyens, la société a été capitalisée pour cela", précise encore le patron de M80.