Après la bière des Grottes, voici le gin des Grottes de Han

Les bouteilles de la "Fleur de Han" sont entreposées dans des zones non ouvertes aux visiteurs.

Est-ce cette "première" qui a inspiré Pascal De Borggrave? Toujours est-il que cet entrepreneur a fait de même avec un gin. Et comme l’homme est actionnaire du Domaine des Grottes de Han, il a demandé et obtenu de la direction de celle-ci l’autorisation de faire mûrir son gin "dans le calme et la température constante de 12 degrés" de la Grotte de Han. Il a bien entendu baptisé son nouveau breuvage "Fleur de Han".