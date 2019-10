Après le bateau à bière, AB InBev lance le train à bière

AB InBev a inauguré ce lundi, en présence du ministre-président flamand Jan Jambon, un nouveau "train à bière" à Anvers. Il s’agit d’une nouvelle liaison ferroviaire entre la brasserie de Leuven, où est brassée la Stella Artois, et le port de la Métropole, d’où elle est exportée. Opérée par la compagnie Lineas, la ligne de train nécessite également la coopération de Katoen Natie, pour l’organisation logistique, et de DP World, pour la gestion des travaux d’embarquement sur les quais. Le but du jeu est de réduire les émissions de gaz à effet de serre et les nuisances en terme de trafic routier que causaient jusqu’ici le transport de Stella Artois par camion.