Après les inondations, Galler relance sa production

Quelques semaines après les inondations, l'entreprise Galler ravagée par les eaux, annonce avoir trouvé des solutions pour assurer la production de ses chocolats. Même si la relance de ses ateliers n'aura pas lieu avant fin mars 2022, au plus tôt.

Le siège social de l'entreprise et le matériel sont situés à Vaux-sous-Chèvremont (Chaudfontaine, province de Liège). Les dégâts y ont été considérables après le passage des pluies torrentielles mi-juillet. Si bien que "la chocolaterie Galler, qui travaille depuis 1976 avec les mêmes machines et moules (améliorés au fil du temps) pour ses bâtons si caractéristiques, a été contrainte de dire adieu à son matériel historique et à son atelier, devenus inutilisables", peut-on lire dans le communiqué publié ce jeudi.