Arla Foods et Skyr à la (re)conquête de la Belgique

La grande coopérative laitière scandinave fait son apparition dans les rayons des Delhaize en Belgique, qu’elle avait déjà largement investie côté producteurs.

Une annonce quelque peu insolite est arrivée lundi matin dans la boîte à e-mails de la rédaction: le groupe laitier danois Arla Foods débarque dans les rayons d’un grand distributeur belge (Delhaize en l’occurrence) avec deux produits, un fromage de type bleu danois de marque Castello et, surtout, un "skyr", alias un yaourt de style islandais à la fois pauvre en graisses et riche en protéines. Ce yaourt est censé constituer depuis des siècles la base du petit-déjeuner en Islande, on peut le combiner avec des céréales et des fruits, et Arla Foods l’a lancé avec succès, l’an dernier, sur les marchés britannique, néerlandais et allemand. Il s’agit donc des deux premiers pas faits par ce groupe scandinave sur le marché belge de la grande consommation. Il ne s’agit pas, en revanche, de ses grands débuts opérationnels sur notre marché national. En réalité, Arla Foods y est bien présent depuis des années via un staff fourni de 750 fermiers belges…

Arla Foods est né en 2000 de la fusion d’une coopérative laitière danoise, MD Foods, et de son homologue suédoise Arla. Le groupe a ensuite crû par acquisitions dans sept pays: outre les deux pays fondateurs, il a grandi en Allemagne, dans les pays du Benelux et au Royaume-Uni. Dans notre pays, il fédérait déjà plus de 420 fermiers coopérateurs en 2012, quand il a repris le "laitier" allemand MUH et British Milk Link. À cette occasion, 330 fermiers belges supplémentaires sont venus grossir les rangs de ses coopérateurs. "Ils produisent exclusivement pour Arla Foods et ils se trouvent pour la plupart au sud du pays, surtout dans les Ardennes", souligne Thierry Vanobbergen, le responsable des ventes du groupe pour la Belgique.

Premier laitier bio mondial

Aujourd’hui, Arla Foods est tout sauf un petit acteur. Il pèse 10,3 milliards d’euros de chiffre d’affaires (2017) pour 738 millions d’excédent brut d’exploitation (ebitda). Il produit 13,9 milliards de litres de lait, dont un milliard de lait bio, ce qui en fait le premier producteur mondial. Il a enregistré l’an dernier une croissance de 8,1% de ses revenus grâce, en particulier, à la remontée des prix de vente. Il a réalisé 63% de son chiffre d’affaires en Europe. Ses marchés les plus importants sont le Royaume-Uni, l’Allemagne, la Suède, le Danemark et les Pays-Bas, dans cet ordre. Il travaille avec 12.000 éleveurs laitiers. Ses principales marques sont Arla, Lurpak, Castello et Apetina. Il se positionne comme producteur de produits sains et naturels et professe pour valeur "un sens aigu des responsabilités". Il joue aussi sur son image scandinave pour connoter des idées d’héritage culturel et de qualité.

La Belgique est son neuvième marché, avec un chiffre d’affaires passé de 197 millions d’euros en 2016 à 215 millions l’an dernier. Comment se fait-il qu’Arla réalise des ventes dans notre pays alors qu’il n’y commercialisait jusqu’ici aucun de ses produits sous marque propre? La réponse est dans la question: il fournit depuis des lustres du lait sous marque distributeur, y compris sous nos latitudes.

Le lancement du skyr islandais dans notre pays doit notamment déboucher, à terme, sur la participation directe des fermiers coopérateurs belges au processus de production de produits commercialisés localement. Du lait de vache élevée en Belgique pourra donc se trouver bientôt à la base du pot de yaourt "islandais" figurant au menu de votre petit-déjeuner. C’est l’un des objectifs du groupe, qui souhaite aussi augmenter sa notoriété chez nous afin de stimuler la demande pour ses produits.