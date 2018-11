Avec 1,32 million de bouteilles, le vin wallon bat tous les records

En effet, il s’agit-là d’ un boom d’au moins 80% par rapport à la production de l’année passée , et de quelque 40% par rapport au précédent record, établi en 2015. Ce qui explique d’ailleurs que les chiffres arrivent si tard: les vendanges se sont prolongées jusque tard courant du mois d’octobre.

En cause de cette performance pour le moins remarquable, notamment, des conditions météo particulièrement propices , couplées à une hausse de la superficie actuellement en production (environ 148 hectares).

Voilà pour la quantité. Mais quid de la qualité? " Elle au sommet , tant au niveau du sucre que de l’acidité et de la maturité phénolique ", souligne Pierre Rion, dont le Domaine de Mellemont a dépassé, en une année, les productions de 2015 et 2017… mises ensemble, avec quelque 40.200 bouteilles.

Revers de la médaille, par contre, " une dérogation devra désormais être introduite auprès du ministre Collin (en charge de l’Agriculture, NDLR) pour pouvoir bénéficier des appellations ". En effet, " nous sommes de manière générale à plus de 60 hectolitres par hectare en moyenne, ce qui est au-delà des normes fixées par décret, notamment en ce qui concerne l’AOP de vin wallon ". Pour le président, " cette demande de dérogation est légitime dans la mesure où les conditions climatiques exceptionnelles ont permis de produire de la quantité sans que ce ne soit au détriment de la qualité ".

Domaines à 200.000 bouteilles

En tête de gondole, le Chant d’Eole, les Agaises, le Ry d’Argent, le Chenoy, Bioul, Bon Baron et Vin de Liège. Si leurs chiffres précis pour 2018 sont tenus secrets, les dernières valeurs rendues publiques par l’association des viticulteurs font état de plus de 100.000 bouteilles pour ces domaines. "Alors tout cela n’a pas changé, sauf que les plus de 100.000 flirtent désormais dans certains cas avec les 200.000 bouteilles", précise tout de même Pierre Rion.