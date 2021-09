Avec Costa Coffee, Coca-Cola s'attaque au marché belge du café

La chaîne britannique rachetée par Coca-Cola s'attaque à l'Europe continentale, en commençant par l'Allemagne et la Belgique. Premières cibles: l'horeca et le libre-service.

Omniprésente au Royaume-Uni où elle a été lancée il y a 50 ans par Bruno et Sergio Costa, la chaîne Costa Coffee s'attaque à l'Europe continentale, où elle entend bien tailler des croupières au géant américain Starbucks. Premières cibles: l'Allemagne et la Belgique.

L'enseigne n'ouvrira pas d'emblée des bars à café semblables à ceux qui pullulent outre-Manche. Ce sera pour plus tard. Pour l'instant, l'offre de Costa Coffee, proposée dans un premier temps à Bruxelles, Anvers, Gand et Liège, est double: un service classique pour l'horeca et "Marlow", une machine à café de libre-service proposant une offre étendue de recettes chaudes, froides et glacées.